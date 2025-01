“Ecco chi farà la differenza tra Napoli e Juventus”

Eraldo Pecci, ex Napoli e commentatore Rai ha partecipato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Le sue parole:

“ Il Napoli è in lotta con l’Inter per il titolo, ma non escludo ancora l’Atalanta dalla lotta scudetto anche per simpatia, ma soprattutto perché ormai è una realtà del calcio italiano. Il miracolo Atalanta dura da otto anni, non si può più parlare di miracolo. Ed anche perché il Napoli ha sì vinto con merito a Bergamo, ma anche la Dea poteva vincere, visto che la gara era equilibrata.