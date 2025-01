Con Kvara si pestavano i piedi, con Neres s’intendono a meraviglia: così Lukaku è una garanzia!

Da Khvicha a David. Problemi di coppia? Non per Lukaku. E lo dicono i numeri, messi in evidenza dal quotidiano Il Mattino: con il georgiano segnava 0,4 gol per partita e partecipava per 0,7 gol al totale delle segnature in media. Nelle 6 uscite con il brasiliano arriva a 0,5 gol di media per gara e partecipa per 0,8 ai gol totali. Un passo in avanti che sembra impercettibile, ma che invece può fare la differenza fino a maggio.

L’amore con il 77 era scoppiato? Forse troppo diversi, non sempre funzionali. Con Kvara spesso si pestava i piedi al limite dell’area, Neres apre il campo più in fretta e più spesso del predecessore, spinge sul sinistro e va sul fondo. Con il finale che abbiamo poi già visto. Un gol di esperienza e strapotere. Al ritardo fisico non abbiamo mai creduto. Ma anche quei dati oggi gli danno ragione: a Bergamo è stato il secondo calciatore del Napoli per km percorsi in sprint (ovvero a una velocità superiore ai 15 km/h). Solo Neres ne ha fatti di più. Ma siamo sicuri che Conte gli perdonerà anche questo.

