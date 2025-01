CdS – Garnacho non troppo vicino ma nemmeno tanto lontano, la situazione

Il Napoli continua l’estenuante trattativa con il Manchester United per portare in azzurro Alejandro Garnacho, ma pare non essere affatto semplice, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Garnacho non è troppo distante ma neanche troppo vicino: ballano un po’ di milioni, ma il club azzurro ritiene che la valutazione corretta sia quella già specificata nel corso dei due incontri e ritoccare ulteriormente non sarà facile. Anzi. Ieri tra l’altro il manager dello United, Ruben Amorim, ha glissato l’argomento della possibile cessione di Garnacho alla vigilia della partita di Europa League in programma oggi a Old Trafford con i Rangers: «Concentriamoci sulla partita», ha detto secco nel corso dell’incontro con i media. Nei piani del ds Manna c’è anche la possibilità di un viaggio a Manchester per sbloccare la trattativa dopo la partita con la Juve. Ma se in questi giorni non saranno riscontrati progressi o aperture, è anche possibile che cambi la meta. E qui entra in ballo il secondo uomo”.

