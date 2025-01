Carmine Esposito: “Juan Jesus non sta facendo sentire la mancanza di Buongiorno. Conte fa sentire tutti allo stesso piano”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore e amico di Luciano Spalletti: “Chi tra Lukaku e Vlahovic? Entrambi hanno le stesse caratteristiche, si equivalgono. Ad oggi, però, questo Lukaku non lo cambierei con nessuno, men che meno con Vlahovic. L’attacco del Napoli ora sta girando alla perfezione, ma non bisogna precludersi nulla dal mercato. Conte sa che Neres e Politano ora sono i titolari e sarà difficile mandarli in panchina, chiunque sia il nome poi destinato ad arrivare a gennaio. Adeyemi, Garnacho o chi altro, aumenterà la concorrenza ma non avrò il posto assicurato. C’è anche Raspadori in rosa, non dimentichiamolo. È un talento importante e va preservato, spero che Conte possa trovargli un po’ di spazio in più. Poi non è facile, perché quei tre là davanti stanno facendo davvero la differenza. La difesa del Napoli? Conte ha fatto un grande step in avanti con tutto il sistema. Juan Jesus non sta facendo rimpiangere Buongiorno e questo la dice lunga. Il ragazzo è un professionista serio, ma Conte sta facendo sentire tutti sullo stesso piano. E questo fa la differenza nel corso della stagione. Conte come Spalletti? In tante cose me lo ricorda! Sono due classici animali da spogliatoi, due uomini dediti al lavoro. Anche Conte sta facendo qualcosa di straordinario come fatto da Luciano nel 2023. La squadra è diventata a sua somiglianza, i meriti ora vanno tutti a Conte”.

