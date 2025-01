Altafini: “Il Napoli deve battere la Juve per l’obiettivo scudetto! Il vero core ‘ngrato è Kvara, non io”

“ Napoli-Juve è una gara in cui gli azzurri devono vincere, visto che la lotta per lo scudetto è ormai tra Napoli e Inter. Senza vittoria non si va avanti, perderebbe terreno nei confronti dell’Inter che gioca a Lecce. Non va bene neanche il pari, il Napoli – ha detto l’ex grande bomber di Napoli e Juventus a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- deve vincere sabato se vuole il titolo! La rosa del Napoli è più debole senza Kvaratskhelia? E’ lui il vero ‘core ‘ngrato’, non io. Così mi avete chiamato per anni, ma ricordo che fu il Napoli a non voler rinnovare il mio contratto.

Comunque il Napoli di Conte sta attraversando un periodo molto buono, sono tornati in vena alcuni calciatori importanti, vincere a Bergamo non è facile. Insomma sta facendo un ottimo campionato. Se al posto di Kvara arriva uno di questi calciatori di cui si parla il Napoli migliora ancora di più, ma per sabato, giocando anche in casa, è fondamentale vincere. Neres è un giocatore che può creare grandissime occasioni, è un acquisto interessante, è veloce e tecnico. Ogni centravanti ha bisogno del gioco sulle fasce e il brasiliano fa molto bene il suo lavoro sulla corsia. Lukaku è fondamentale, come dice Conte non deve stare mai fuori anche se non fa gol”.