SSCN – Billy Gilmour racconta i suoi primi mesi in maglia azzurra

CARRIERA, CURIOSITÀ E SOGNI. BILLY SI RACCONTA AI NOSTRI CANALI

Factory della Comunicazione

“In Scozia ho giocato nelle giovanili di un team locale, poi sono passato al Glasgow Rangers e successivamente ho scelto di giocare per il Chelsea. In seguito sono passato al Norwich, poi al Brighton e infine qui al Napoli. Da bambino giocavo sempre a calcio con gli amici e non riuscivo proprio a star fermo. Messi e Ronaldo sono stati i miei idoli, poi quando ho capito che avrei giocato da centrocampista ho ammirato calciatori come Iniesta, Xavi e Fabregas. Le più belle sensazioni che ho provato fin qui sono l’esordio in Premier e quello in Nazionale, agli Europei, contro l’Inghilterra.



Scott è arrivato poco prima di me: ci siamo sentiti per messaggio nei giorni in cui anche io speravo di trasferirmi al Napoli. La prima volta al Maradona ho vissuto un’atmosfera pazzesca e le persone festeggiavano il mio arrivo. La mia prima notte allo stadio è stata davvero speciale, anche perché abbiamo ottenuto un grande risultato. I miei hobby sono ascoltare musica, seguire golf e tennis, oltre al calcio.



Grazie ai tifosi del Napoli per la calorosa accoglienza. Forza Napoli!“



Queste alcune dichiarazioni del numero 6 azzurro. Per guardare l’intervista integrale visita il nostro canale YouTube.

Fonte: sscnapoli.it