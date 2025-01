Reginaldo: “Neres è più uomo squadra rispetto a Kvaratskhelia”

REGINALDO A RADIO MARTE: “Neres gioca più al servizio della squadra rispetto a Kvaratskhelia, che talvolta si intestardiva nel saltare più avversari ritardando l’azione e non riuscendo a servire in tempo il compagno. Neres – ha detto il brasiliano a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- salta l’uomo, ha il dribbling ma fa più assist, gioca più per i compagni. Detto questo, perdere Kvara significa perdere tanta qualità e a gennaio sarà difficile trovare un sostituto al georgiano ma la società ha fatto bene a venderlo – se non voleva restare, anche tentato dalle sirene francesi – considerando anche la somma che ha guadagnato dalla cessione. Al Siena Conte mi mandò fuori rosa per 15 giorni: eravamo concordi in questa scelta perché il mister doveva mandare un segnale forte alla squadra. Conte è un allenatore che pretende tanto, si fa sentire, ha credibilità e leadership ma sa anche scherzare con i calciatori ed essere di grande compagnia, sa far stare benissimo il gruppo. E quindi non mi ha sorpreso più di tanto nel vederlo festeggiare con i tifosi con il megafono in mano. Con la Juventus prevedo una partita tosta, come contro l’Atalanta, e conoscendo Conte ci terrà ancora di più a vincere contro una sua ex squadra perché questo sottolinea il valore del suo lavoro. Si tratta di una partita importante per il prosieguo del campionato del Napoli e Conte saprà caricare tutti nel modo giusto”.