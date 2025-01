Palermo su Garnacho: “Ottimo giocatore, ma credo serva un giocatore che conosce già la Serie A!

Paolo Palermo, agente FIFA, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Garnacho è un ottimo calciatore, non si discute, di grande qualità, ma è un 2004 ed in previsione della lotta sino in fondo per il titolo, ed interpretando il pensiero di Conte, penso che nei prossimi 6 mesi sarebbe più adatto un giocatore più pronto, che magari già conosce la Serie A. Uno come Ndoye e Zaccagni, per esempio. Zaccagni incedibile? Secondo me è in crisi, perché non avrebbe voluto ricevere questo corteggiamento. Secondo me potrebbe pensare: ‘Vorrei andare ma devo rifiutare, essendo il capitano della Lazio’. Tornando su Garnacho, tanto potrebbe avere un impatto immediato quanto avere problemi di adattamento alla piazza e alla Serie A. Quindi il rischio c’è. Proprio per questo sarebbe meglio un calciatore già formato. Qualche problema su Danilo? In verità io non ho mai creduto nella possibilità dell’arrivo del difensore brasiliano. Però devo dire che non ho mai visto difendere il Napoli in questo modo, Juan Jesus mi sembra un ragazzino, Rrhamani non commette alcun errore. Sono tutti concentrati e sul pezzo“.

