“CdS Campania” – “GARNACHO INFINITO”. Manna a Milano ad oltranza con il M.U. – Fenomeno dei social, entusiasmo alla “Lavezzi”

Manna ha incontrato i Red Devils per limare la distanza: oggi nuovi contatti per accelerare il colpo

Vertice a Milano con lo United Il club azzurro alza l’offerta a 50 più bonus ma gli inglesi, in trattativa per Dorgu, puntano a 60

Cinquanta più bonus contro sessanta. La distanza resta, ma il primo incontro con il Manchester United per Alejandro Garnacho, l’uomo che Conte ha scelto per sostituire Kvara, s’è concluso con un’apertura: il Napoli non è poi così lontano dall’esterno della Seleccion che in un attimo ha rinfrescato la memoria dei romantici con i ricordi di un Pocho di nome Lavezzi. Suggestioni. Non è soltanto suggestiva, ma concreta, l’idea di arrivare in fondo, fino alla chiusura della seconda trattativa in cinque mesi con lo United. Estenuante, complessa, articolata, ricca come il talento di Garna. L’idolo dei ragazzi e il fenomeno dei social, una piccola impresa di auto marketing con 12 milioni di follower virtuali. È reale, invece, il lavoro che il ds Manna sta compiendo da settimane: prima sott’acqua, poi in superficie. Con l’incontro andato in scena ieri a pranzo, in un ristorante di Milano, con Matt Hargreaves. L’omologo inglese al lavoro anche per chiudere Patrick Dorgu con il Lecce e dunque pronto – e obbligato – a vendere per uscire dalla morsa del Fairplay finanziario. Incrocio pericoloso, partita a scacchi. Anche il Napoli aveva messo Dorgu nel mirino, però per giugno.

Fonte: CdS