Garnacho, Dorgu e tanto altro. Il punto sul mercato del Napoli

Sono ore calde per il Napoli. Il mercato è entrato nel vivo e ovviamente non mancano le voci sui movimenti in entrata e in uscita.

Il nome più caldo è quello di Alejandro Garnacho, calciatore argentino del Manchester United, il quale ha già trovato un accordo con gli azzurri sulla base di un contratto valido fino al 2029 con opzione per il 2030.

Prima di passare alla fumata bianca c’è da trovare l’accordo tra le due società che nella giornata di oggi si sono incontrate e, secondo il giornalista Alfredo Pedullà, si aggiorneranno di nuovo questa sera. La sensazione è che la chiusura è davvero vicina.

Un altro nome caldissimo in casa Napoli è quello di Danilo, difensore Brasiliano di proprietà della Juventus che aveva un accordo con il Napoli ormai da settimane e si aspettava soltanto il via libera da parte del club bianconero a lasciarlo andare via a zero.

Tuttavia però, quando sembrava ormai solo una questione di pochi giorni all’arrivo del Brasiliano alla corte di Antonio Conte, tutto è cambiato questo pomeriggio, quando si è diffusa la voce di un dietrofront da parte di Danilo che alla fine ha deciso di fare ritorno in patria, precisamente al Flamengo, anche se il Santos potrebbe fare un tentativo in extremis (fonte: Fabrizio Romano).

La brusca frenata nella trattativa di Danilo ha cambiato le carte in tavola anche per una cessione, ovvero quella di Rafa Marin al Villarreal.

Il centrale spagnolo era pronto per trasferirsi in Liga fino al termine di questa stagione, ma adesso il suo trasferimento è stato messo in stand-by.

Sempre il giornalista Alfredo Pedullà, ha fatto sapere che Giacomo Raspadori non è sicuro di rimanere al Napoli.

Dopo il goal che ha deciso la partita contro il Venezia, sembrava che fosse tutto risolto e invece potrebbe cambiare tutto negli ultimi giorni.

Conte lo ritiene intoccabile anche se però, in conferenza stampa ha detto che intende trattenere chi vuole andare via.

Su di lui c’è l’interesse della Roma che nella giornata di oggi ha fatto un sondaggio (fonte: Alfredo Pedullà).

Patrick Dorgu, invece, è conteso tra Napoli e Manchester United.

I Red Devils, come riporta Gianluca Di Marzio, hanno incontrato oggi il Lecce e hanno fatto sapere di non andare oltre i 30 milioni di euro più bonus.

La palla passa ai Giallorossi che però hanno avvisato il Napoli che l’intenzione di bloccare Dorgu per la prossima stagione.

Il nome nuovo sempre per la prossima stagione è quello di Comuzzo, difensore italiano della Fiorentina.

Gianluca Di Marzio ha fatto sapere che gli azzurri sono molto interessati al talento dei Viola e sono intenzionati ad assicurarsi le sue prestazioni in una operazione stile Buongiorno.

Insomma, a meno di due settimane dalla fine del Calciomercato sono ancora tanti gli interrogativi e i nomi in giro, l’unica cosa certa è che Antonio Conte sta preparando la squadra alla sfida contro la Juve, senza distrazioni, senza scuse, in attesa dei rinforzi.

Guido Russo