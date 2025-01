Galeone: “Il Napoli ha una grande occasione contro la Juve! Conte vuole vincere il campionato in qualsiasi club

Giovanni Galeone, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Allegri?

Non andrà in Arabia, non credo. Il prossimo anno potrebbe essere di nuovo in Italia, per la Roma ci sono pochi allenatori di alto livello che Ranieri da dirigente potrebbe portare in giallorosso ed Allegri è uno di quelli. Thiago Motta? La panchina della Juventus è molto strana, sono arrivati tanti giocatori, e l’allenatore cambia molto i ruoli dei giocatori. Si inventa delle cose che effettivamente poi gli danno ragione, ha anche molte possibilità per giocare in vari modi. Vlahovic? Io farei giocare solo Kolo Muani. Il serbo cerca di fare triangoli con i centrocampisti ma la palla che ridà indietro la dà a tre metri. In questo momento non lo farei giocare.

Conte?

La Juventus ha molti pareggi e vince poco, ma non è facile batterla. Il Napoli ha la possibilità non solo di batterla, ma anche di allungare in vetta ed eliminare definitivamente la Juventus dalla lotta scudetto e giocarsela soltanto con l’Inter. A Conte non interessa delle coppe, vuole vincere il campionato in qualsiasi club dove va.

Atalanta-Napoli è stata una buonissima partita, Juan Jesus recuperato da Conte perché sta facendo ottime prestazioni e a Bergamo è stato il migliore in campo contro calciatori che segnano sempre. Il Napoli ha fatto un grande risultato, l’Atalanta invece non è pronta ancora per vincere lo scudetto. Gli azzurri invece possono vincerlo, e Conte chiederà ancora un paio di calciatori per completare l’organico ed aumentare le probabilità di vittoria. Conte vuole vincere due scudetti di fila, ma in Italia non è facile farlo”.