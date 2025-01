Francesco Pio Esposito obiettivo del Napoli, ma l’Inter alza un muro

Il mercato del Napoli procede per l’arrivo dei rinforzi necessari, ed uno dei nomi seguiti è quello di Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia in prestito dall’Inter, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La situazione è decisamente più tranquilla, invece, attorno a Francesco Pio, su cui sempre il Napoli aveva fatto un pensierino. Il terzo dei fratelli Esposito – capocannoniere della serie B con 11 reti – è allo Spezia in prestito secco. Proprio perché l’Inter lo ritiene un elemento su cui puntare per il futuro e non ha concesso margini. Significa che, a fine stagione, rientrerà in nerazzurro. Con l’idea di inserirlo nell’organico che prenderà parte al Mondiale per club della prossima estate. Fatta quell’esperienza, però, andrà di nuovo in prestito, in serie A, ma rimanendo sempre legato strettamente al club nerazzurro. L’Inter, infatti, è convinta di essersi costruita in casa un gioiello”.

