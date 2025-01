“De Laurentiis non vuole compiere lo stesso errore commesso con Sarri”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport.

Ecco le sue parole:

Factory della Comunicazione

“Il Napoli ha il sì di Garnacho, che è convinto del progetto e ritroverebbe un amico e compagno come McTominay, già conosciuto a Manchester. C’è da accontentare lo United, che non è un’operazione semplice. Quest’anno vedo un De Laurentiis determinato, che non vuole compiere lo stesso errore commesso con Sarri, quando da primo in classifica non andò a rinforzare la rosa a gennaio. Ecco ora con Conte la musica è completamente diversa. Stesso dicasi per Danilo, visto che attendiamo sviluppi a breve. L’addio di Kvara pone l’accento su un calciatore che ora può arrivare più concentrato. Negli ultimi periodi il georgiano aveva già la testa altrove. Portando Garnacho in Italia, il Napoli eviterebbe problemi di lista e si assicurerebbe un giocatore destinato ad essere uno dei migliori esterni della Serie A. Senza Kvara il Napoli non ha accusato alcuna flessione, anzi l’inserimento di Neres ha dato una brillantezza migliore. Un qualcosa che ti fa dimenticare persino l’assenza di Buongiorno e questo testimonia una cosa: che nessuno ora ha il peso che ha Conte nelle dinamiche del Napoli. È il vero insostituibile di questa squadra. Napoli-Juventus? Il Napoli ora ha 17 finali, indifferentemente da chi avrà avanti a sé. Non ci sono e non ci saranno partite semplici. Ora tutti proveranno a dimostrare quello che valgono contro il Napoli. Battere la Juve potrebbe dare la decisiva consapevolezza di poter lottare per lo Scudetto. E questo fa aumentare l’autostima nei confronti della squadra. La cabala racconta già molte similitudini di calendario e di dinamiche con lo Scudetto di due anni fa e i tifosi del Napoli fanno bene a cercarle tutte. Molto dipenderà dagli episodi, ma la fortuna e la cabala fanno sempre comodo. La Juventus? Ora torna in campo in Champions, avrà una partita complicata e dovrà gestire il caso Vlahovic. Forse ci sarà subito Kolo Muani in attacco per la Juventus, che ha un potenziale enorme”.