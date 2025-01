C’è prudenza sul rientro di Buongiorno contro al Juve, ma lui vuole esserci

Il Napoli potrebbe recuperare Alessandro Buongiorno per la sfida di sabato al Maradona contro la Juve per la ventiduesima giornata di campionato di Serie A, ma c’è cautela, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Un rendimento costante e sempre in crescita, quello del reparto arretrato, il primo in Serie A (14 gol subiti) ora pronto a riabbracciare il suo nuovo leader, il colpo estivo che ha subito inciso diventando padrone della linea accanto a Rrahmani. I prossimi giorni chiariranno la posizione di Buongiorno, out da metà dicembre dopo aver rimediato in allenamento la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. C’è prudenza per il suo rientro, si procede con cautela, lo staff medico monitorerà le sue condizioni in vista della partita contro la squadra di Thiago Motta. Buongiorno spera di esserci, per lui sarà una sorta di derby dopo una vita al Torino. Conte aspetta e, da ieri, è tornato a far correre il Napoli, reduce dal trionfo del Gewiss Stadium e dai successivi festeggiamenti a Capodichino di rientro da Bergamo”.

