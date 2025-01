ULTIM’ORA – Giuffredi su Zaccagni: “Piace al Napoli! Valutazione spetta a Lotito”

Mattia Zaccagni per il dopo-Kvara al Napoli? E’ un profilo che gli azzurri ed Antonio Conte tengono ben d’occhio dopo la partenza del georgiano in direzione Psg. Ne ha parlato l’agente del biancoceleste, Mario Giuffredi, ai microfoni del programma Il Bello del Calcio. Ecco le sue dichiarazioni:

“Zaccagni-Napoli? Se hanno fatto l’offerta a Lotito non ne sono a conoscenza, ma non credo. Ma Zaccagni piace al club e a mister Conte, è una cosa reale ed è una cosa vera, ma ad oggi non è stata fatta nessuna offerta.

Valutazione? Il prezzo non lo faccio io, ma lo fa il proprietario del calciatore cioè Lotito. Poi Lotito farà un valore se avrà voglia di privarsene e se ci sarà davvero un’offerta del Napoli. Può essere anche che è un giocatore che è gradito, ma dopo dei ragionamenti magari non faranno nessuna offerta. Come lo vedo al Napoli? È un esterno puro in un attacco a tre, quindi come gioca il Napoli. Sicuramente alza il livello perché avere più giocatori di livello importante, se devi cambiare formazione o fare dei cambi in corso, ti permette di non abbassare il livello. Se gli ho parlato del Napoli? Non ne abbiamo mai parlato, perché preferisco non destabilizzare il calciatore a campionato in corso. Non l’ho fatto anche perché non c’è stata nessuna offerta concreta del Napoli“.