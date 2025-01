Serie A, Como-Udinese 4-1: balzo in avanti dei lariani verso la salvezza!

E’ un Como formato super, quello ammirato questa sera nel monday night del Sinigaglia. La squadra allenata da Cesc Fabregas travolge una malcapitata Udinese per 4-1 facendo un bel balzo in avanti in classifica.

I lariani premono sin dall’inizio sull’acceleratore e trovano la rete dopo 5 minuti con il potente destro di Diao – al secondo centro consecutivo dopo quello realizzato ai danni del Milan – che si spegne sotto la traversa. L’Udinese fatica a scuotersi e i padroni di casa controllano il match, ma quando la prima frazione si appresta a terminare arriva il raddoppio con Strefezza su corner.

Nella ripresa i friulani si ripresentano con Zemura e Lucca e il doppio cambio si rivela immediatamente efficace visto che arriva subito il gol di Payero a rimettere tutto in discussione (nella circostanza non perfetta la retroguardia comasca). La sfida improvvisamente s’accende, rinfocolata da una dubbia espulsione per parte – Goldaniga e Solet vanno anzitempo sotto la doccia – che sembra far presagire un finale incandescente.

Così non sarà perché è il Como a chiudere la contesa, prima con un’autorete di Bijol nel tentativo di anticipare Cutrone e poi col subentrato Nico Paz. Festa lariana, delusione friulana.

Di seguito il tabellino del match (fonte udinese.it):

Como (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt (dal 29’ pt Iovine), Caqueret (dal 15’ st Jack), Da Cunha (dal 36’ st Engelhardt), Fadera; Diao, Strefezza (dal 15’ st Paz); Cutrone (dal 36’ st Perrone).

A disposizione: Audero, Reina, Belotti, Braunoder, Chinetti, Verdi. All. Fabregas



Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto (dal 20’ st Ekkelenkamp), Lovric, Karlstrom, Payero (dal 34’ st Atta), Kamara (dal 1’ st Zemura); Thauvin (dal 34’ st Bravo), Sanchez (dal 1’ st Lucca).

A disposizione: Selvik, Padelli, Pafundi, Brenner, Ebosse, Kabasele, Tourè. All. Runjaic





Arbitro: Cosso

Assistenti: Rossi M. – Rossi L.

IV ufficiale: Doveri

VAR: Paterna

AVAR: Serra





Marcatori: Diao (C) al 5’ pt, Strefezza (C) al 44’ pt, Payero (U) al 5’ st, aut. Bijol (C) al 33’ st, Paz (C) al 46’ st

Ammoniti: Goldaniga (C) al 6’ st, Solet (U) al 14’ st, Ekkelenkamp (U) al 36’ st, Bijol (U) al 38’ st

Espulsi: Goldaniga (C) al 12’ st per doppia ammonizione, Solet (U) al 18’ st per doppia ammonizione

Note: 2’ di recupero nel primo tempo, 4’ di recupero nel secondo tempo. Al 41’ pt ammonito l’allenatore del Como Fabregas.