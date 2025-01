“Il Napoli vince perchè Conte ha liberato i suoi 8”: l’analisi di Athletic

In Premier si segue il Napoli. Sarà perchè c’è Antonio Conte, o forse per McTominay, ma, per esempio Athletic, dedica un’interessante analisi al modo in cui il tecnico azzurro “avrebbe liberato i suoi 8”, ovvero Anguissa e McT, appunto. “Al Napoli, che è in testa alla Serie A, Conte sta facendo qualcosa di molto diverso. Non solo si è allontanato da una difesa a tre per la prima volta dai suoi primi giorni al Chelsea, sta anche usando qualcosa che potrebbe essere definito, beh, “otto più liberi”. Questo è stato evidente nella cruciale vittoria del Napoli per 3-2 sull’Atalanta. […] Dopo aver iniziato il campionato con Khvicha Kvaratskhelia come numero 10 in un 4-2-3-1, si è allontanato da quell’approccio e ora usa McTominay e Anguissa che avanzano rispetto a Lobotka. Ci si aspetta che i centrocampisti di Conte siano cauti dal punto di vista posizionale, invece ricoprono ruoli offensivi quasi assurdi, hanno libertà di spaziare lateralmente, trovandosi spesso insieme sullo stesso lato del campo. McTominay e Anguissa non saranno mai i calciatori più eleganti, ma con la loro ritrovata libertà, il Napoli ne ha vinte sei di fila – e senza impegni europei, ha ottime possibilità di vincere lo scudetto.”

