Buongiorno potrebbe rientrare per la sfida ai bianconeri, per lui “una partita speciale”

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, fermo per infortunio, potrebbe rientrare proprio per la sfida alla Juve, il club che lo ha voluto fortemente quando lui ha scelto il Napoli, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Inizia la settimana della grande attesa. Sabato alle 18 al Maradona arriverà la Juve di Thiago Motta. Il weekend della gioia, dopo la vittoria di Bergamo e la festa a Capodichino, si è concluso. Riecco il campo da oggi, dopo 24 ore di riposo, per preparare la prossima delle ultime diciassette finali. Saranno giorni di lavoro intenso e serviranno allo staff medico per continuare a monitorare le condizioni di Alessandro Buongiorno, che ha celebrato il trionfo con l’Atalanta elogiando la squadra sui social (ha definito i compagni «leoni» per la vittoria in rimonta) e che ieri era seduto da tifoso in tribuna alla Fruit Village Arena per seguire la partita di Serie A vinta dal Napoli Basket contro Sassari. Non è la prima volta, per lui, al palazzetto di Fuorigrotta. La pallacanestro è una delle sue grandi passioni oltre al calcio. Il difensore di Conte ha saltato le ultime cinque partite dopo la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari in allenamento che lo ha costretto a un mese di stop. Secondo le previsioni, Buongiorno poteva rientrare proprio con la Juventus o comunque in prossimità dell’incrocio coi bianconeri. Questa settimana sarà indicativa per avere ulteriori risposte dal centrale. Quello alla Juve è per lui un derby del cuore e del destino. Proprio i bianconeri lo avevano cercato, ma Buongiorno, una vita al Toro, mai avrebbe potuto accettare di restare in città per vestire l’altra maglia. Una corte vana: la Juve si è arresa subito, comprendendo le ragioni del cuore”.

