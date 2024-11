Plastino: “Ranieri non avrà nulla da perdere al Maradona”

MICHELE PLASTINO A RADIO MARTE: “Per me è una gara difficile, ed è molto importante. Conosco bene Ranieri, è un mio vecchio amico- ha detto il giornalista nel corso di Forza Napoli Sempre – che proprio a Napoli mi regalò una gioia sportiva, perché consentì alla mia squadra di dilettanti di fare un’amichevole proprio contro gli azzurri e gliene sono ancora grato. Ranieri è uno che lavora molto sulla testa dei calciatori, sulla psicologia, sull’anima. La prima cosa che avrà detto ai giallorossi è la portata dell’incontro con il Napoli. Per lui è la migliore partita che potesse capitargli, perché ha niente da perdere e tutto da guadagnare, dal momento che perdere a Napoli in questo momento non sarebbe una sorpresa. La partita per questi motivi sarà difficile, perché sarà giocata in chiave psicologica prima ancora che tattica. Non è detto che si chiuda solo, magari verrà a Napoli per pressare alto gli azzurri e per sorprendere. Ci sono allenatori che sono capaci più di altri di entrare nell’animo dei calciatori e trovando sintonia con i senatori. Tra i tanti tecnici Ranieri è tra i più capaci in queste situazioni. A Roma c’è fiducia in Ranieri, non troppo in questa partita contro il Napoli ma a lunga gittata”