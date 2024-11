Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ucciso dieci anni fa Daniele DE Santis, detto Gastone, ultras della Roma, avrebbe compiuto in questi giorni 40 anni, e sua mamma, Antonella Leardi, vuole festeggiarlo, come scrive Il mattino.

“«Le feste per i compleanni di Ciro erano bellissime, piene di allegria, parenti e amici: ne venivano almeno duecento ogni anno e saranno molti di più stavolta».

Ciro Esposito è morto il 25 giugno di dieci anni fa, dopo 52 giorni di agonia al policlinico Gemelli di Roma. Tifoso del Napoli in trasferta all’Olimpico per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, era stato ferito gravemente dai colpi della pistola di Daniele De Santis detto Gastone, ultrà della Roma, condannato per omicidio a sedici anni di carcere. «Sabato saremo molti più di duecento», sorride mamma Antonella . Dieci anni fa erano tutti intorno a lei e all’associazione “Ciro Vive”, creata per diffondere un messaggio contro la violenza nel mondo del calcio. «Un fuoco di paglia quelle attenzioni. Con il passare del tempo sono rimasta da sola. Ma sono credente: ricordo quelle settimane e ancora ringrazio chi ha dedicato un solo giorno a Ciro».

