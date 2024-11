Contro la Roma, Lukaku ci sarà, come dalla prima partita

Domenica il Napoli affronterà la Roma al Maradona, per la tredicesima giornata di campionato di Serie A. Dopo l’impegno con la sua nazionale, Romelu Lukaku è tornato in anticipo a Napoli, ma il dubbio era il suo utilizzo nella gara di domenica, dubbio ora sciolto, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La notizia da copertina, giusto per spazzare via l’equivoco nato dopo il rientro anticipato dal ritiro della nazionale belga, è che domenica Lukaku giocherà regolarmente. Immancabilmente: da quando è arrivato, e dopo il gol all’esordio contro il Parma partendo dalla panchina con due allenamenti nelle gambe, Conte lo ha sempre schierato dal primo minuto. Nove volte consecutive: 4 reti e 4 assist in dieci partite, il carnet. A Roma, un anno fa, partendo come a Napoli dalla terza giornata per questioni legate alle operazioni di mercato con il Chelsea, a parità di calendario mise insieme 6 gol in campionato. Più altri 3 in quattro esibizioni di Europa League: 9 volte Romelu in uno spazio temporale simile, però più denso e concentrato; 21 in 47 presenze alla fine. La vita romana fu dolce come il miele, all’inizio. Un colpo di fulmine estivo senza pensare al domani, a una fine già scritta ma senza rancore. E infatti, dopo il caos dell’addio di Mou e l’arrivo di De Rossi, anche Romelu disse bye a giugno. Già sicuro che Conte, nuovo allenatore del Napoli, avrebbe fatto di tutto per portarlo con sé dopo il biennio all’Inter”.

