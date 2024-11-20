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Ufficiale, Serie B: tutti gli arbitri della 14ª giornata

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma sabato 23 novembre.

 

Factory della Comunicazione

COSENZA – MODENA    Venerdì 22/11 h. 20.30

COLLU

CEOLIN – EMMANUELE

IV:      COLANINNO

VAR:     MINELLI

AVAR:        MAGGIONI

 

CARRARESE – PISA   h. 15.00

GUIDA

BRESMES – LUCIANI

IV:      CALZAVARA

VAR:     DI MARTINO (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)

AVAR:       PAGANESSI (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)

 

CATANZARO – MANTOVA     h. 15.00

MONALDI

RICCIARDI – REGATTIERI

IV:       VERGARO

VAR:      NASCA

AVAR:       PAGNOTTA

 

JUVE STABIA – BRESCIA    h. 15.00

RUTELLA

ROCCA – VIGILE

IV:     UBALDI

VAR:     CAMPLONE (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

AVAR:     MUTO (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

 

SASSUOLO – SALERNITANA    h. 15.00

CREZZINI

SCATRAGLI – MORO

IV:      D’EUSANIO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     LONGO

 

CESENA – REGGIANA      h. 17.15

GHERSINI

CIPRESSA – D’ASCANIO

IV:     MILONE

VAR:     MIELE

AVAR:      DI PAOLO

 

BARI – CITTADELLA    Domenica 24/11 h. 15.00

BONACINA

YOSHIKAWA – CATALLO

IV:     DI MARIO

VAR:     VOLPI

AVAR:     DI VUOLO

 

CREMONESE – FROSINONE    Domenica 24/11 h. 15.00

GALIPO’

MARGANI – FONTANI

IV:     ESPOSITO

VAR:      GUALTIERI

AVAR:      DI BELLO

 

SPEZIA – SUDTIROL    Domenica 24/11 h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

COSTANZO – MONACO

IV:      GAUZOLINO

VAR:      BARONI

AVAR:       MARCENARO

 

PALERMO – SAMPDORIA     Domenica 24/11 h. 17.15

DOVERI

BERTI – GIUGGIOLI

IV:     DE ANGELI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       PERENZONI

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