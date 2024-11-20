Ufficiale, Serie B: tutti gli arbitri della 14ª giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma sabato 23 novembre.
COSENZA – MODENA Venerdì 22/11 h. 20.30
COLLU
CEOLIN – EMMANUELE
IV: COLANINNO
VAR: MINELLI
AVAR: MAGGIONI
CARRARESE – PISA h. 15.00
GUIDA
BRESMES – LUCIANI
IV: CALZAVARA
VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)
CATANZARO – MANTOVA h. 15.00
MONALDI
RICCIARDI – REGATTIERI
IV: VERGARO
VAR: NASCA
AVAR: PAGNOTTA
JUVE STABIA – BRESCIA h. 15.00
RUTELLA
ROCCA – VIGILE
IV: UBALDI
VAR: CAMPLONE (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)
SASSUOLO – SALERNITANA h. 15.00
CREZZINI
SCATRAGLI – MORO
IV: D’EUSANIO
VAR: MAGGIONI
AVAR: LONGO
CESENA – REGGIANA h. 17.15
GHERSINI
CIPRESSA – D’ASCANIO
IV: MILONE
VAR: MIELE
AVAR: DI PAOLO
BARI – CITTADELLA Domenica 24/11 h. 15.00
BONACINA
YOSHIKAWA – CATALLO
IV: DI MARIO
VAR: VOLPI
AVAR: DI VUOLO
CREMONESE – FROSINONE Domenica 24/11 h. 15.00
GALIPO’
MARGANI – FONTANI
IV: ESPOSITO
VAR: GUALTIERI
AVAR: DI BELLO
SPEZIA – SUDTIROL Domenica 24/11 h. 15.00
FERRIERI CAPUTI
COSTANZO – MONACO
IV: GAUZOLINO
VAR: BARONI
AVAR: MARCENARO
PALERMO – SAMPDORIA Domenica 24/11 h. 17.15
DOVERI
BERTI – GIUGGIOLI
IV: DE ANGELI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PERENZONI