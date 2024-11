Tutti i rientri a Castel Volturno, l’ultimo ad arrivare sarà Olivera

Pian piano, il Napoli in questa settimana ritroverà tutti i suoi giocatori sparsi in giro per il mondo per gli impegni nazionali, l’ultimo a rientrare sarà Olivera, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La squadra ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Conte. Lukaku ha lavorato con i compagni dopo essere rientrato prima dagli impegni con il Belgio. Ha affrontato l’Italia e poi ha lasciato il ritiro, saltando la partita contro Israele, recuperando così qualche giorno per ricominciare a correre con il gruppo. Lo stesso ha fatto Rrahmani che, dovendo scontare un turno di squalifica, ha saltato la sfida contro la Lituania di lunedì e ieri era già al campo di allenamento a Castel Volturno. L’elenco dei primi a rientrare dagli impegni con le rispettive nazionali si completava con gli italiani Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori. Di ritorno in Italia Anguissa, ieri in campo 90’ nel match di qualificazione alla Coppa d’Africa vinto 2-1 dal Camerun contro lo Zimbabwe. Sono in programma sempre oggi i rientri di Lobotka, Kvaratskhelia e Rafa Marin, in campo ieri per le ultime gare delle proprie squadre. L’ultimo a rivedersi a Castel Volturno sarà come sempre Olivera. L’Uruguay ha affrontato questa notte il Brasile a Salvador per le qualificazioni mondiali. L’arrivo in Italia dell’esterno è previsto domani, il viaggio sarà lungo e stancante con diversi voli e l’attesa di Conte per poterlo riaccogliere in gruppo.

Factory della Comunicazione