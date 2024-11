Tempestilli: “Lukaku? È un attaccante mondiale”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Antonio Tempestilli, ex giocatore e dirigente della Roma. Tempestilli ha commentato la situazione della squadra giallorossa, il ritorno di Claudio Ranieri e le difficoltà che la Roma sta affrontando.

Factory della Comunicazione

“Il calcio riserva sempre mille sorprese, il ritorno di mister Ranieri è una di queste… La Roma sta attraversando delle difficoltà pesanti, la speranza è che ora con Claudio si possa tornare alla normalità dei risultati. Certo, cominciare dal Maradona non sarà facile. Il Napoli farà di tutto per restare in testa alla classifica. È una gara che vale tantissimo per ambedue le squadre, ma forse pesa più per il momento della Roma che ha bisogno di uscire da questa fase.”

“Il Napoli si gioca lo Scudetto, ma il campionato è ancora lunghissimo e c’è sempre margine per recuperare. Il Napoli farà la sua partita, con la mentalità che Conte ormai gli ha inculcato. Lo stesso farà anche Ranieri, in base ai giocatori che avrà a disposizione.”

Un altro punto cruciale per la Roma, secondo l’ex dirigente giallorosso, è il recupero di alcuni giocatori chiave: “Ritrovare Dovbyk e Dybala sarebbe cruciale per la Roma, altrimenti rischia di essere ancora più complicata del previsto. Il Napoli ha una rosa molto più completa.”

Tempestilli si è poi concentrato su Romelu Lukaku, che sarà un protagonista del match: “Lukaku? È un attaccante mondiale, non cambierà il suo gioco solo perché affronterà la Roma. Farà la sua partita e la interpreterà nella maniera migliore. Un giocatore come lui ha bisogno di essere servito in un determinato modo, senza l’ausilio della squadra potrebbe faticare. Ranieri proverà a tagliargli il supporto.”

Infine, Tempestilli ha ricordato le storiche sfide tra Napoli e Roma, in particolare quelle che vedevano protagonista Diego Maradona: “Mi viene sempre in mente Diego, le sfide con Maradona erano fantastiche. C’era un entusiasmo fantastico con un gemellaggio favoloso. È un dispiacere enorme non vedere più questa atmosfera…”