Secondo Mimmo Malfitano McTominay ostacola i movimenti di un azzurro

“C’è una cosa di Osimhen che proprio non mi è andata giù – ha detto il giornalista a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – vale a dire questa: Osimhen ha dimenticato tutto, ha rinnegato la piazza ed è andato in Turchia, mica in Inghilterra, in Francia o in Germania, accettando di tutto, persino un prestito di una stagione, pur di non restare a Napoli. Come giudico gli incontri tra l’agente di Kvaratskhelia e il PSG e il Barcellona? Se già in estate il procuratore batteva cassa, era per questo: c’era il Paris Saint-Germain, e ora si inseriscono anche le big spagnole. Questi calciatori non considerano il Napoli un club titolato a livello mondiale, ma solo una tappa di passaggio. Il Napoli, per il grande calcio internazionale, non è considerato un club ‘top’, e lo stesso vale per tutta la piazza. McTominay rischia di non esserci contro la Roma? Finalmente potremmo vedere il vero Kvara, senza lo scozzese in campo…. Intendo dire che il georgiano, avendo più libertà di accentrarsi negli undici metri, non dovrebbe dividersi lo spazio con McTominay. In questo modo, per me, assisteremmo ad una versione rivista del Kvara del primo anno a Napoli. Aspettiamo di sapere come starà effettivamente il centrocampista. Di certo, la partita contro la Roma non andrà sottovalutata: per la gara in sé ed anche perché, con Ranieri in panchina, sarà una Roma più combattiva”

Factory della Comunicazione