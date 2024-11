Rinnovo Kvara: il Napoli aspetta una risposta, altrimenti a giugno si vedrà

Non c’è fretta per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli, ma la società aspetta una risposta e non sono in programma nuovi incontri tra le parti: la società aspetta una risposta e non ha ritoccato la sua offerta di 6 milioni con un prolungamento di 5 anni. L’entourage del georgiano è fermo alla richiesta di partenza di 8 milioni, ma potrebbero andare incontro alle esigenze del Napoli, il problema resta la clausola rescissoria: 80 milioni la richiesta dell’agente, 120 minimo quella che vuole inserire De Laurentiis. D’altra parte, il ds Manna ha affermato che la società partenopea vuole premiare il percorso di Kvaratskhelia in azzurro, ma ha anche messo in chiaro che non per forza si deve arrivare a un accordo: “Ne abbiamo parlato, se per loro va bene si firma, se non va bene se ne riparlerà a giugno“. Possibile cessione per il georgiano? Chissà, sta di fatto che l’agente di Kvaratskhelia ha avanzato anche l’ipotesi di un premio per lui per aver portato il georgiano in azzurro: una richiesta avanzata nell’incontro di fine ottobre, ma difficilmente se ne tornerà a parlare.

Fonte: Gazzetta dello Sport