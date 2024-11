Neres: “Ronaldinho, Messi e Neymar i miei principali idoli”

David Neres, un calciatore che ha saputo conquistare sin da subito il cuore dei tifosi napoletani, si racconta in un questa intervista esclusiva che ripercorre i suoi ricordi d’infanzia, le emozioni vissute sul campo e i sogni per il futuro. La sua passione per il calcio, la dedizione agli allenamenti e l’amore per la sua famiglia sono solo alcune delle sfaccettature che emergono dal suo racconto.

Factory della Comunicazione

“Da piccolo mi piaceva giocare all’aria aperta con i miei amici. Correvo molto e, ovviamente, giocavo sempre a calcio”

“Crescendo, Ronaldinho, Messi e Neymar sono diventati i miei principali idoli calcistici. Guardavo ogni loro partita con ammirazione, cercando di imparare dai loro movimenti e dalla loro abilità tecnica.”

Un momento che ha segnato la sua carriera, e che conserva con particolare emozione, è il primo gol segnato al Maradona. “Il giorno in cui ho segnato il primo gol ero molto emozionato. È stata una bellissima sensazione quando ho sentito i tifosi gridare il mio nome. Ho voluto dedicare il gol a mia moglie e mia figlia, loro sono la mia forza. Per me essere un calciatore significa cercare sempre di migliorare rispetto al giorno prima e dare sempre il 100%.”

David, però, non è solo calcio. Il suo approccio alla vita è orientato al miglioramento continuo, senza fissarsi su un sogno specifico: “Non ho un sogno in particolare, ma provo sempre a migliorarmi di volta in volta. Cercherò sempre di dare il massimo in campo, ma anche fuori. Nel tempo libero mi piace guardare qualche serie TV. Seguo volentieri anche il Basket e il Football Americano.”

Il legame con i tifosi è un tema centrale per David: “Vorrei ringraziare tutti i tifosi del Napoli per la calorosa accoglienza. Spero che riusciremo a raggiungere molti traguardi importanti, sia quest’anno che nelle prossime stagioni”, afferma con gratitudine, consapevole dell’importanza del supporto della sua tifoseria.

In un mondo che cambia rapidamente, David sa che la chiave del successo è l’impegno costante, la determinazione e la passione per il calcio. Il suo viaggio è solo all’inizio, e con la sua mentalità e la sua dedizione, non c’è dubbio che ci riserverà ancora molte emozioni.

Fonte: SSC Napoli