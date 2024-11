La Roma targata Ranieri potrebbe debuttare a Napoli con il 4-4-2

La nuova Roma di Ranieri debutterà al Maradona. Sarà, diciamolo, una sorpresa per tutti. Probabilmente Conte ne avrebbe fatto volentieri a meno. Scrive il CdS: “Ranieri deve confrontarsi con l’emergenza: senza la doppia H, Hummels e Hermoso, potrebbe ripartire dalla difesa a quattro a Napoli con la coppia Mancini-N’Dicka nel mezzo, Celik a destra e Angeliño a sinistra. Ma l’opzione B, con l’arretramento di Cristante, non è da scartare. A oggi l’ipotesi di un 4-4-2, in linea oppure a rombo, sembra tuttavia più valida: aiuterebbe anche Dybala, che non è al cento per cento, a non disperdere energie nella fase difensiva” Aggiunge il quotidiano: “Visto che il Napoli è lanciatissimo, non sarebbe sorprendente vedere contemporaneamente in campo Pisilli, Cristante, Koné e Pellegrini: se non in linea, in un 4-3-1-2.”

