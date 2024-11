Il Mattino – Conte richiama sempre quanto accaduto la scorsa stagione, ecco perché

aveva letto e riletto la classifica 2023-2024 prima di firmare il contratto triennale con. E quei “meno” lo avevano impressionato, al punto che li ricordò nel giorno della presentazione sul palco del Teatro di corte a Palazzo Reale il 26 giugno. «Ci sono stati 41 punti di distacco dall’Inter e 22 dal Milan: dobbiamo stare zitti e pedalare, dunque niente illusioni». Il nuovo allenatore delspense così facili entusiasmi quel pomeriggio. La squadra è stata zitta e ha pedalato in tre mesi, dallo 0-3 a Verona all’1-1 al Meazza con l’Inter. Dodici partite, il primo posto conquistato e difeso con il cuore, subendo una sola sconfitta contro una big: altro 0-3 dall’Atalanta, riscattato da una prova di carattere in casa dei campioni in carica.

Ed ecco perché c’è il continuo richiamo a quanto è accaduto nello scorso campionato e anche a quel cartello “lavori in corso” che Antonio non vuole ancora togliere dal cancello di Castel Volturno perché ci sono meccanismi da perfezionare nel Napoli, ad esempio in attacco, dove la coppia Lukaku-Kvara è ancora intermittente. Diverso il discorso in difesa, dove Buongiorno ha rafforzato il reparto dopo una stagione di continui sbandamenti. È stato l’acquisto più costoso (36 milioni) e anche quello che ha inciso di più sul rendimento della squadra. Se ne è accorto pure Spalletti , che nelle ultime due partite ha schierato l’ex capitano del Torino – designato da Conte come erede della fascia di Di Lorenzo – da titolare in Nazionale.

