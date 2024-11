⚽️”CDS CAMPANIA”⚽️ – Falso allarme, domenica ci sarà “MCTOMINAY CHE REGALO”

Factory della Comunicazione

Solo ansia con la scozia: la caviglia sinistra è ok

McTominay, allarme rientrato Conte potrà schierarlo dal 1’

Olivera tornerà soltanto domani

A sinistra pronto l’ex Spinazzola

Falso allarme rientrato subito. Scott McTominay aveva fatto preoccupare i tifosi del Napoli lunedì sera, quando aveva lasciato il campo durante Polonia-Scozia al minuto 76 zoppicando e senza la scarpa sinistra. Ma non c’è nessun problema alla caviglia, nessun infortunio. Lo scozzese sta bene e non è in dubbio per la sfida di domenica contro la Roma. McT è rientrato ieri in Italia con Gilmour. I due sono partiti insieme in mattinata con un volo privato. L’ex United aveva già rassicurato lo staff medico del Napoli sulle sue condizioni e dunque non ci saranno problemi per la prossima giornata di campionato. Solo un grande spavento in base alle immagini in diretta tv da Varsavia. Oggi gli scozzesi torneranno ad allenarsi in gruppo.

Fonte: CdS