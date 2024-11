UFFICIALE – Da oggi in vendita i biglietti di Napoli/Lazio dell’ 8 dicembre (Fase 1)

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 19 Novembre 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Lazio, match che si disputerà domenica 8 Dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita sarà riservata agli Abbonati SSCN 24/25, i quali potranno acquistare in via prioritaria un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card, “Fan Stadium Card”, nei limiti dei posti e dei settori disponibili.

La vendita dei biglietti si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di un Abbonamento SSCN 24/25, per l’acquisto di un biglietto extra; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) di vendita libera aperta a tutti.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

PREZZI

I prezzi per la partita Napoli vs Lazio saranno i seguenti:

Settore Fase 1 e 2 Fase 3 – Vendita Libera CURVE INFERIORI 30 € 35 € CURVE SUPERIORI 45 € 50 € DISTINTI INFERIORI 55 € 65 € DISTINTI SUPERIORI 70 € 80 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 85 € 95 € TRIBUNA NISIDA 90 € 105 € TRIBUNA POSILLIPO 115 € 125 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135 € 150 €

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PROMOZIONE ABBONATI BIGLIETTO EXTRA

Dalle ore 12:00 di martedì 19 Novembre 2024 e fino alle ore 23:59 di giovedì 21 Novembre 2024 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di un Abbonamento SSCN 24/25, potranno acquistare un biglietto extra da intestare ad un’altra persona in possesso della “Fan Stadium Card”, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera). Gli Abbonati dovranno utilizzare il numero a 12 cifre della propria Fidelity Card (044…) per poter accedere alla fase di vendita riservata. I biglietti acquistati dagli abbonati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link.

MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti potranno essere acquistati:

ONLINE FASE 1 e 2 Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card); PUNTO VENDITA FASE 1 e 2 Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali e indicati in questo comunicato. La SSC Napoli non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Inoltre, ogni abuso e/o utilizzo fraudole