Nando Orsi: “Lukaku? Se tornerà a livelli alti il Napoli sarà imprendibile”

Nando Orsi ha parlato a Radio Marte:

“Napoli-Roma?

Ranieri è il restauratore, quando subentra in corsa riesce ad individuare in tempi brevi la causa dei problemi. Farà forse un gioco ostruzionistico, metterà in campo una squadra attenta, meno sparagnina, il Napoli dovrà fare una grande partita. Rientro Lobotka dal 1’ come cambia la manovra offensiva del Napoli? Fa girare la squadra in modo fluido, anche se Gilmour non ha fatto male ed il Napoli è riuscito a mantenersi in vetta anche dopo il ciclo terribile. Certo lo slovacco è fondamentale nel gioco di Conte. Lukaku? È il calciatore che ha reso meno fin qui: se tornerà a livelli alti, il Napoli sarà imprendibile.

Problemi nella fase offensiva? Sembra un paradosso, stiamo parlando della squadra in vetta alla classifica da sette giornate. Certo qualche difficoltà c’è, dovuta all’arrivo di un allenatore nuovo e di tanti giocatori nuovi ed anche al cambio modulo in corsa. Per me manca solo Lukaku a questa squadra. Kvara-Politano pochi gol? Con Conte tutti devono provvedere ad entrambe le fasi, ma gli esterni dovrebbero stare più larghi per poi accentrarsi e sfruttare anche il supporto dei centrocampisti. Il Napoli troverà il suo equilibrio”.