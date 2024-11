Giovanni Manna in occasione del Social Football Summit parla di seconda squadra, Osimhen, mercato e rinnovo Kvara

Le parole del direttore sportivo Giovanni Manna al SFS

Factory della Comunicazione

Il direttore sportivo del Napoli ha iniziato parlando del campionato: “Il campionato è lungo. Sappiamo da dove siamo partiti e stiamo cercando di tornare a quello che è stato il Napoli di De Laurentiis. Siamo focalizzati su quello“.

Manna sulla seconda squadra

Manna ha parlato della seconda squadra: “La secondo squadra? È complicato. La seconda squadra è sicuramente un qualcosa che non deve essere fine a se stesso. C’è un percorso più lungo e dispendioso dietro“. Quindi, il direttore sportivo ha parlato degli algoritmi utilizzati nel mondo del calcio: “Io penso che siano un supporto. I numeri ti aiutano ma non possono decidere per te. Io sono un romantico credo ancora che lo scouting sia improntato sull’andare a vedere un calciatore. Il tocco di Manna? Deve avere i diritti d’immagine liberi (ride). Comunque sapete come funziona il mercato, bisogna essere pronti a ogni situazione perché le cose cambiano“.

Sui diritti d’immagine, trattati in maniera particolare dal Napoli: “Mi sono trovato la prima volta quest’anno a pensare a questa cosa, in alcuni casi mi sono dimenticato. Io prima convinco il calciatore e poi limiamo i dettagli. Manna ha parlato poi dell’ambiente a Napoli: “Come dico spesso è importante restare focalizzati sui momenti della stagione. Bisogna restare lucidi sia nei momenti negativi che in quelli positivi. È una città calda che ci sta dando davvero tanto, non me l’aspettavo. Ogni giorno ti trovi in situazioni dove la gente ti chiede e ti senti in dovere di dare. L’anno scorso è stato complicato ma loro sono rimasti positivi. L’aspettativa è alta perché due anni fa abbiamo vinto un campionato. In questo momento noi non pensiamo a quell’obiettivo. Dobbiamo restare concentrati“.

Su Conte e De Laurentiis: “La mia esperienza ora è estremamente positiva. De Laurentiis ha uno spessore di un certo tipo. Da fuori ero preoccupato ma posso dire che sono contento. Ci ha lasciato lavorare. La scelta dell’allenatore è stata fondamentale. Io ho 36 anni e mi ha aiutato avere un allenatore del genere. Posso dire senza vergognarmi che è stato un allenatore preso anche a tutela mia”.

Sul mercato e Osimhen

Manna ha parlato del primo contatto con il Napoli: “Dopo Juventus-Frosinone mi chiama un numero che non conosco e non rispondo. Lo stesso numero mi richiama il giorno dopo, rispondo e sono Chiavelli. Ho parlato con la Juventus e ho incontrato il dottor Chiavelli. Quando ti chiama una società importante come il Napoli non puoi dire di no. Paura? All’inizio no poi un pochino sì”. Mentre con Conte: “Il primo incontro a casa sua. Prima cosa ci siamo conosciuti perché non ci eravamo incontrati alla Juventus. Voleva conoscere la squadra. Per il piano economico aveva già parlato con il presidente a Ottobre. Subito disse che Di Lorenzo e Kvara non andavano toccati”.

Rinnovo Kvaratskhelia e mercato di gennaio

Quindi, sul calciomercato: “Noi avevamo il diktat di fare il mercato con l’uscita di Victor perché Victor voleva andare via. Questo è risaputo e non dico nulla di nuovo. Poi non abbiamo ceduto Victor ma per quanto aveva lavorato bene il Napoli negli anni precedenti siamo riusciti a fare comunque mercato”. Sul rinnovo di Kvaratskhelia: “Noi vogliamo premiare il suo percorso nel Napoli. Lui comunque ha altri due anni con noi. Dobbiamo trovare l’accordo su ogni punto. Ne abbiamo già parlato e se non si sbloccherà ne riparleremo a fine stagione. Siamo d’accordo con il calciatore di non distrarci dal campo”. Sul mercato di gennaio: “Stiamo sempre attenti per migliorare la rosa attuale. Coglieremo se ci dovessero essere le occasioni giuste. Va detto che comunque abbiamo investito molto. Le cose vanno fatte con un senso logico“. Mentre su come è arrivato McTominay: “All’inizio lo volevo in prestito. Come l’ho preso? Con un po’ di fantasia”.

Fonte: GDM