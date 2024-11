CdS – Tre mesi intensi per Conte, ed il primo traguardo raggiunto

Il Napoli si appresta a ripartire in campionato dopo le due settimane di stop per le nazionali, e per Antonio Conte è tempo di un primo bilancio, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Sono stati cento giorni e tre mesi di Serie A molto intensi: il Napoli ha prima ha conquistato gli ottavi di Coppa Italia superando il Modena (ai rigori) e il Palermo; poi ha superato Inter e Juve e s’è spinto fino a +4; ha fermato nerazzurri e bianconeri in trasferta e ha battuto il Milan ancora a San Siro; e per finire è caduto con l’Atalanta ma s’è rialzato subito a San Siro contro i campioni d’Italia, confermando la leadership dopo quattro scontri diretti in un campionato senza padroni. Orfano, come si dice in gergo. Può accadere di tutto, ci sono sei squadre in due punti, ma Conte ha preferito non girarci troppo intorno e al ritorno in Italia s’è subito rimesso a fare quello che gli riesce meglio: comandare. E poi si vedrà”.

Factory della Comunicazione