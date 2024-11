Agostini: “Napoli-Roma? Sfida piena di incognite. Azzurri meritano il primo posto. Lukaku? Con Kvara è pericoloso”

Massimo Agostini, doppio ex di Napoli e Roma e attualmente dirigente del Cesena, è intervenuto a “Marte Sport Live” programma in onda sulle frequenze di Radio Marte. Il dirigente ha analizzato il momento di Napoli e Roma in vista della sfida in programma domenica pomeriggio al “Maradona”. Ecco l’estratto dell’intervento di Agostini:

“Napoli-Roma è una sfida con varie incognite e non tanto per la sosta quanto per il cambio di allenatore in casa giallorossa. Non è mai certo ed univoco come le squadre reagiscono ai cambi di allenatore, con Ranieri che ha il cuore giallorosso magari ci sarà una reazione diversa da altre volte. La Roma affronta un Napoli che sta meritando il primo posto, ha una mentalità che Conte è riuscita a trasferire agli azzurri, ricordando loro che si tratta di giocatori che hanno vinto appena un anno e mezzo fa. Per la Roma non è una gara facile da affrontare. La Roma è in difficoltà, ma se lasci campo può esporti ai contropiede visto che in avanti. Lukaku? Da quando c’è questo attaccante nel Napoli mi pare che gli azzurri abbiano perso solo con l’Atalanta. Conte in attacco ha alcune importanti alternative, ma già Politano, il belga e Kvaratskhelia sono un trio molto pericoloso. Con Lukaku il Napoli è migliorato, ha fatto punti e ha segnato il giusto”