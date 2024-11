Su Gazzetta: le scadenze calde della Serie A. Tutte le trattative del Napoli

Chi battaglia per il rinnovo, chi ha già deciso di diventare free agent, le situazioni in stallo: i big del campionato dal futuro incerto

Tanti sono indispensabili, altri infortunati, poi c’è chi viene utilizzato col contagocce o chi non ha ancora giocato un minuto. Benvenuti nel variegato mondo degli svincolati, giocatori che a breve potrebbero fare le valigie per un’altra destinazione. La nuova finestra del mercato invernale aprirà il 2 gennaio 2025, quindi tra un mese e mezzo saranno liberi di firmare con altri club se non dovessero arrivare nel frattempo al rinnovo con l’attuale società di appartenenza.

Anguissa resta

Il Napoli capolista in un futuro prossimo “regolarizzerà” Anguissa, mentre a gennaio dovrà trovare una sistemazione a Juan Jesus per liberare un posto per comprare un difensore centrale che possa fare il titolare. Juan Jesus in questa stagione in campionato ha giocato solo a Verona con la squadra in emergenza e poi si è sempre seduto in panchina. Discorso diverso per Alex Meret che sta discutendo col Napoli per il rinnovo: il futuro è ancora tutto da scrivere.

Fonte: Gazzetta