Lobotka: Calzona con prudenza in nazionale, non vuole rischiare

Come riportato da Il Mattino, il Napoli è in diretta comunicazione con i vertici della nazionale slovacca per provare ad anticipare il rientro di Lobotka.

Factory della Comunicazione

La nazionale slovacca è sicura, ormai, del secondo posto nel girone, e non ha possibilità di arrivare prima per via degli scontri diretti con la Svezia e dunque, la gara di domani sera con l’Estonia non vale nulla. In caso Lobotka non dovesse riuscire a rientrare prima a Napoli, Calzona dovrebbe tenerlo al riparo da ulteriori rischi di ricaduta, visto che prima di giocare contro la Svezia per tutti i 90 minuti, era stato in infermeria per quasi 22 giorni.

La prudenza, dunque, è necessaria: ma Ciccio Calzona, dopo le critiche per l’impiego contro l’Azebaijian di Lobotka (ed è proprio a Baku che si è fatto male il regista azzurro), seguirà la strada di non rischiarlo.