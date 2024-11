In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Cannella, direttore sportivo ed intermediario:

“Il Napoli non deve preoccuparsi di Ranieri, piuttosto migliorare quanto stia facendo ora. Conte deve badare al proprio percorso, poi è normale che troverà una Roma diversa da quella della gestione Juric. Per come stanno messi i giallorossi, servirebbe poco per migliorarli, ma Ranieri avrà bisogno di tempo e al Maradona potrebbe ancora faticare.

Mercato?

Il Napoli ha una struttura dirigenti dove il mercato è sempre in opera. Sono sicuro che Manna avrà già in mente come migliorare questa rosa a gennaio. Il Napoli è concentrato a valutare anche i calciatori in rosa, penso a Ngonge: ora sta trovando spazio e si potrebbe pensare di tenerlo, a scapito per esempio di Raspadori che non sta trovando minuti. Sono dinamiche normali all’interno di una rosa. Durante la settimana, DS e allenatore valutano nel quotidiano. Nel caso di Raspadori, Neres e Ngonge sono avanti nelle scelte di Conte e fa capire che non abbia trovato spazio nelle idee di Conte. Essendo giovane e avendo mercato, se dovesse arrivare un’offerta buona il Napoli sicuramente la valuterà.

Un vice-Lukaku?

Il Napoli ha bisogno di uno come Bonny per esempio, o quanto meno un’alternativa ben vagliata da Conte”.