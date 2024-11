“Conte aveva ragione. La verità non può essere fermata”

A “1 Football Club“, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Tarallo, giornalista del quotidiano “La Verità“. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Come commenta Inter-Napoli?

“Avevo pronosticato ai vostri microfoni l’1-1. C’era aria di pareggio prima che si giocasse. Conte ha ragione, hanno provato a buttarci giù, hanno provato ad indirizzare il campionato col rigore ma Calhanoglu lo ha sbagliato, rendendoci tutti sereni. Conte conosce benissimo queste dinamiche, perché non è un agnellino, anzi, viene da un certo ambiente. Tra l’altro, avevo pubblicato il video delle parole di Conte sui social, ma mi hanno bloccato i profili. Mi chiedo: chi è che non vuole girino delle dichiarazioni così forti del mister? La verità non può essere fermata da questi mezzucci”

Ha anticipato la notizia dell’interesse del Como per Raspadori…

“Lavorando per un quotidiano nazionale, la notizia mi era arrivata direttamente da Como. Ovvio che, dato il valore del calciatore, bisogna trovare una soluzione per dargli maggiore minutaggio. A Como sarebbe un titolare inamovibile, mentre a Napoli resterebbe in naftalina”

Il terzo avvento di Ranieri alla Roma può impensierire il Napoli?

“Avrei preferito non arrivasse contro il Napoli il battesimo di Ranieri, magari sarebbe stato meglio essere la squadra che, mediante una vittoria, avrebbe mandato a casa Juric. Certo, Ranieri non potrà stravolgere tutto in poche ore, ma ci sarà voglia, da parte dei calciatori, di dimostrare di non essere stati i colpevoli della classifica attuale. Pronostico un 3-0 per gli azzurri con rete dell’ex di Lukaku che, per la legge dei grandi numeri, prima o poi deve sbloccarsi”