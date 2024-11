CdS – Conte può contare su tre pilastri, anzi quattro, anzi cinque, anzi sei

Il Napoli riprenderà la sua corsa in campionato domenica 24 novembre contro la Roma al Maradona, e mister Conte sa di poter contare su dei calciatori che praticamente le hanno giocate tutte, o quasi, finora, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Tre signori in copertina come tre pilastri: Di Lorenzo, Rrahmani e Anguissa le hanno giocate tutte in campionato, e sempre dal primo all’ultimo minuto: 1.080’ esclusi recuperi, certo. Tre più uno: anche Buongiorno, dopo aver saltato la prima a Verona con l’Hellas per infortunio, è entrato e non è mai più uscito. Mai sostituito, titolare con licenza di aprire e chiudere (11 presenze, 990’). Tre più due, se vogliamo: McTominay è un altro di quelli che, una volta messo piede sul pianeta azzurro, un po’ in ritardo per questioni di mercato, le ha collezionate in serie dalla Juventus in poi (otto partite dall’inizio dalla Juve all’Inter, 736’ includendo l’esordio nel finale a Cagliari). Anche Lukaku, dal Cagliari in poi, le ha giocate tutte dal primo minuto: 9 in totale, più l’esordio nella ripresa con il Parma (723’)”.

Factory della Comunicazione