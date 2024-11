Napoli, sette partite senza sosta in poco più di un mese

Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli tornerà in campo contro la Roma, e poi ancora sei partite di seguito senza sosta, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Tra una settimana si tornerà a fare sul serio. Comincerà la lunga rincorsa verso il nuovo anno. Sette partite senza sosta in poco più di un mese per blindare il primo posto in classifica e consolidare certezze tattiche che le ultime sfide hanno già confermato. Dopo il pari contro l’Inter si ripartirà dalla Roma di Ranieri, confronto speciale contro l’amico Conte per il terzo esordio sulla panchina giallorossa in uno stadio che conosce bene. Poi, a dicembre, dal Torino al Venezia, per il Napoli altre sei partite, tra campionato e il ritorno della Coppa Italia con la sfida alla Lazio, per un calendario ricco e senza un attimo di tregua. Oggi e domani di riposo, da martedì si tornerà in campo, riprenderanno gli allenamenti e Conte aspetterà il rientro dei nazionali”.

Factory della Comunicazione