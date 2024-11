Giuntoli stravede per Raspadaori ma Conte fa muro

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, sta facendo tanta fatica a trovare spazio in questa stagione. L’ex Sassuolo è chiuso infatti al centro dell’attacco da Romelu Lukaku. A sinistra invece mister Conte preferisce puntare su Kvara e Neres come alternativa. Giacomo Raspadori, nonostante stia giocando con il contagocce, piace a tanti club di Serie A anche di primissima fascia. Non è un mistero che Cristiano Giuntoli, ora alla Juventus, straveda da tempo per lui. In bianconeri potrebbero dare una mano a Dusan Vlahovic, spesso troppo isolato in avanti oppure alternarsi anche con il serbo considerando anche l’attuale indisponibilità del polacco Arek Milik. Su Giacomo Raspadori c’è stato anche un timide interesse anche dell’Inter. A Marotta piace la duttilità del calciatore, capace di interpretare più ruoli in attacco. Il Napoli ha tuttavia rispedito al mittente tutti gli approcci sul giocatore. Antonio Conte stima l’attaccante ed è convinto che possa essergli utile in una stagione ancora lunga e difficile come quella attuale. In estate poi verranno fatte tutte le valutazioni del caso, ma per ora Raspadori resta a Napoli.

