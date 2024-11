Dopo le soste delle nazionali, ecco le statistiche del Napoli

Non c’è due senza tre. I numeri strizzano l’occhio al Napoli dopo la sosta. Finora la capolista al rientro in campo dopo i primi due stop del campionato per via degli impegni delle nazionali ha sempre fatto bottino pieno. È già successo a Cagliari e si è ripetuto ad Empoli. Nella prima circostanza la truppa di Antonio Conte seppe rifilare un poker di reti all’Unipol Domus Arena del capoluogo sardo contro i rossoblù di Davide Nicola, mandando in gol due difensori e due attaccanti: Di Lorenzo aprì le danze, Kvaratskehlia e Lukaku perfezionarono il blitz e Buongiorno chiuse i conti. Copia-incolla anche nella seconda circostanza al Castellani di Empoli. Era il 20 ottobre scorso ed il Napoli si presentava in Toscana da capolista contro una squadra rivelazione come quella di D’Aversa che non aveva mai subito l’onta di un gol davanti al proprio pubblico nelle prime otto giornate di campionato.Non aveva fatto i conti con… Conte e con il rigore decisivo di Kvaratskhelia che mise il suo sigillo sul blitz in terra Toscana. E siamo all’oggi. Nuovo stop, nuova sosta e la ripresa del campionato in programma stavolta al Maradona contro la Roma affidata al romano Claudio Ranieri che è anche un ex. Conte farà di tutto per imporre la legge di Fuorigrotta e per riscattare l’ultima ed anche unica fino ad oggi sconfitta tra le mura amiche patita ad opera dell’Atalanta il tre novembre scorso.

Factory della Comunicazione