A Napoli la domenica è del Ragù e può diventare evento!

Tra le mura di Partenope non è domenica se in tavola non è presente il re della tradizione culinaria: il Ragù. Le strade, ma soprattutto i vicoli sono avvolti dal suo inebriante odore, in ogni casa lo si comincia a cucinare il sabato perché ha bisogno di tante ore di cottura. Il famoso “pappuliare” lo rende speciale, la sfida è a chiunque non sia tentato dall’ intingerci un pezzo di pane caldo… Un piatto unico dall’alto valore simbolico che racconta degli antichi sapori, dell’unione familiare e del tempo da dedicare a chi si ama. Questa, la sintesi di un evento che vede al centro del racconto il ragù napoletano come momento di condivisione e di opportunità di stare in famiglia. Casa Surace e Trattoria Da Nennella hanno deciso di istituire un evento che coniuga tradizione ed eccellenza gastronomica: il RAGU’ DAY. Il giorno prescelto è domenica 24 novembre 2024 nel cortile di FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli ets. (Progetto di rigenerazione Urbana promosso e realizzato da imprese e privati a sostegno di nuove imprese e auto-imprenditorialità, nuova occupazione e cura della persona). L’evento si terrà dalle 12:00 alle 14:00 ed offrirà, insieme al cibo, anche intrattenimento. Un vero e proprio show fino alle 17:00 con la presenza dei ragazzi di Casa Surace, il divertente staff di Nennella, lo stand dell’occhiatura contro la cattiva sorte, la musica dal vivo con organetto e zampogna fino a chiusura con il dj set. L’idea è partita da un’iniziativa promossa da Casa Surace sui social lo scorso novembre 2023 in ricordo dell’amata Nonna Rosetta: dedicare una domenica di novembre al ragù. “Abbiamo deciso di organizzare un Ragù Day in ricordo di Nonna Rosetta e di tutte le nonne di cui ci ricordiamo quando sentiamo il profumo del sugo“ , spiegano gli autori di Casa Surace. “Ci piacerebbe trasformare quel giorno in un’occasione per chiunque di sedersi a tavola con le persone a cui si vuole bene” . Una proposta che spera di concretizzarsi attraverso l’iter in fase di approvazione della legge regionale promossa dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino per istituire la “Giornata celebrativa del ragù napoletano” ogni seconda domenica di novembre. Un appuntamento dedicato al gusto che svela come la vera bellezza è nelle cose semplici e genuine che da sempre sono simbolo di felicità. Curiosi e con l’ acquolina in bocca, vero? E’ possibile acquistare i biglietti comodamente online sul sito Eventbrite, sull’app e sul sito “La Mia Campania”, a Napoli presso le sedi di Trattoria Da Nennella e Fondazione Quartieri Spagnoli ets.

Factory della Comunicazione

Ludovica Raja