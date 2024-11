10° giornata- serie B femminile

Nell’anticipo delle 13.00, terza sconfitta consecutiva per le piemontesi della Freedom che cadono ancora. Questa volta succede in trasferta sotto i colpi del Chievo (secondo successo di fila) a segno con Landa (doppietta) e Picchi.

Nelle gare delle 14.30, arriva la prima sconfitta stagionale per la Ternana di Cincotta: è l’Arezzo (secondo successo di fila) con la match-winner Fracas a mandare k.o. la corazzata umbra. Ne approfitta il Parma che, a domicilio, cala una buona “manita” al San Marino (4° k.o. di fila), con le marcature di Ferrario, Ferin, Rabot e Ambrosi (doppietta). Terzo successo di fila per il Genoa che rifila un bel poker esterno alla Res con i gol di Acuti, Parolo, Bettalli ed Errico; per le capitoline, la rete della bandiera è di Ikeguchi. Primo pareggio stagionale per il Bologna che non va oltre l’1-1 esterno con il Lumezzane: Battelani per le rossoblù e Nozzi per le ragazze di coach Mazza. Quarta vittoria consecutiva per il Brescia a valanga sull’Orobica: Berti, Farina, Brayda, Berveglieri e Sobal (doppietta) affondano le bergamasche, alle quali non basta la rete di Peddio. Terzo k.o. di fila per l’Hellas Verona ad opera del Cesena di mister Conte: per le cesenate, a segno Jansen, Tironi e Milan; per le veronesi, Mancuso e Duchnowska. Infine, seconda vittoria consecutiva per il Pavia che piega (1-0) la Vis Mediterranea (nona sconfitta stagionale) con la match-winner Demaio.

Classifica: Parma e Ternana 27, Genoa 24, Bologna 22, Freedom 18, Arezzo 16, Chievo, Brescia, Cesena 15, Lumezzane 12, Orobica e Pavia 10, Res 9, Hellas Verona e San Marino 7, Vis Mediterranea 1.