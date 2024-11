⚽️”CdS Campania”⚽️ – Romelu torna subito a Napoli – 😀”LUKAKU” ESCLUSIVO”😀

Factory della Comunicazione

Torna in anticipo, il ct Tedesco lo libera e prova a spiegare: «Infiammazione al ginocchio»

Martedì si allenerà con il gruppo

Ieri Lukaku ha salutato il Belgio: salterà l’ininfluente gara contro Israele Conte lo vuole al top per la ripartenza Big Rom tutto per il Napoli

Ora fino a marzo penserà solo al club

C’è il primato da consolidare

Non è salito sull’aereo per Budapest, non è stato convocato per la partita di Nations League di stasera contro Israele e ha salutato la nazionale belga.

Arrivederci, Diavoli Rossi, ritrovati per la partita con l’Italia, ma con i quali non si vedeva dalla fine del deludente Europeo in Germania. Romelu Lukaku non aveva partecipato alla rifinitura di ieri mattina in Belgio insieme ad altri quattro compagni di nazionale: Onana, De Cuyper, Lavia e l’ex bolognese Theate.

Una chiara indicazione delle intenzioni del ct Domenico Tedesco, con il quale Romelu ha parlato, discusso e alla fine ha preso una decisione saggia e comune: inutile rischiare in una partita priva di significato come quella con Israele, meglio concentrarsi su quella che al momento è la sua priorità, ovvero il Napoli.

In Belgio, però, l’assenza di 5 giocatori nel giorno della partenza per l’Ungheria ha fatto un po’ di rumore, visto che la nazionale guidata dall’italo-tedesco non sta di certo impressionando per gioco e risultati. «Ha voluto a tutti i costi scendere in campo contro l’Italia, per noi si trattava di una finale, ma ora ha un’infiammazione al ginocchio, cronica, ha dovuto fare un’infiltrazione e non era a disposizione – la motivazione del ct dei Diavoli Rossi -. Per 3-4 giorni dovrà star fermo, non potrà nemmeno allenarsi».

Nessun allarme a Napoli: Romelu sarà in campo martedì per la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno.

Fonte: CdS