A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Carducci, giornalista direttore di vocegiallorossa. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Secondo lei Ranieri é la scelta giusta per la Roma?

“I Friedkin si sono presi il tempo necessario per non sbagliare più questa stagione. Ranieri è il migliore perché conosce la piazza, é romanista, é intoccabile per la tifoseria. Quindi ora le responsabilità, a differenza di quanto successo con Juric, saranno solo sui giocatori. Ora ci aspettiamo una scossa, una reazione, anche se non sarà facile”

Secondo lei Ranieri giocherà con la difesa a 4?

“Non lo so se Ranieri giocherà con la difesa a 4. Mi aspetto più una difesa a 3. Sicuramente non mi aspetto una Roma arrembante, che cerchi di chiudere il Napoli in ogni zona del campo. Prima cercherà, comunque, di non prendere gol. Oggi un punto a Napoli sarebbe ottimo per qualsiasi squadra, pensate per la Roma, che ha cambiato diversi allenatori e che è più vicino alla zona retrocessione, piuttosto che alla zona europea. Sarà quindi molto guardinga e poi in attacco vedremo perché comunque ci sono diversi giocatori forti”.