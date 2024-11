Tsalugelashvili: “Kvara rimarrà tutto l’anno a Napoli per poi partire in estate”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Bacho Tsalugelashvili, giornalista georgiano che scrive per la Gazzetta Dello Sport Georgia. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Ci può spiegare fare il punto della situazione su Kvara?

“In questo momento ora Kvara ha ancora un contratto di 3 anni. Per il momento, in questa stagione, non si muoverà. Tuttavia in estate partirà perché ci sono diversi club, molto forti come il Barcellona e il Psg, pronti ad investire su di lui e di fronte ad un’offerta di 100 milioni non si può dire di no, nonostante Conte lo vorrebbe trattenere”

Perchè secondo lei il rinnovo di Kvara non è ancora arrivato?

“Il procuratore di Kvara e ADL stanno trattando già da diversi mesi, ma non ci sono accordi. Kvara vorrebbe uno stipendio alto, come quello di Osimhen, mentre Aurelio De Laurentiis non è disposto a pagare tale cifra. Quindi anche per questo motivo, molto probabilmente, in estate partirà”

In estate era stato raggiunto un accordo, perché poi Kvara ha cambiato idea riguardo le richieste economiche?

“Non so perché Kvara ha cambiato idea riguardo le richieste economiche. Tuttavia sa per certo che Kvara vuole andare in un grande club, che disputi la Champions per vincerla, per completare la sua crescita. Infatti, credo, che sia l’ala più forte al mondo”

Sono vere le voci che vedrebbero un interesse del Barcellona sul ragazzo?

“Si, il Barcellona é assolutamente interessato al ragazzo, ma già dalla scorsa estate, quando però non aveva disponibilità economiche. Oltre al Barca c’è anche il Psg. Ovviamente lo stipendio di 1 milione di euro rende più facile il fatto che le altre squadre lo possano strapparlo al Napoli”

Secondo lei il club spagnolo sarebbe la scelta migliore?

“Il Barcellona, per me, non sarebbe la scelta migliore, perché c’è diversa concorrenza, a differenza del Psg”

Secondo lei il Napoli rischia di perdere Kvara già a Gennaio?

“Non in questo momento. C’è l’interesse del Psg, ma non per gennaio. Kvara rimarrà tutto l’anno a Napoli per poi partire in estate”

Se fosse stato rinnovato prima, Kvara rimaneva a Napoli dopo questa stagione?

“No, perché alla fine di questa stagione, dopo aver portato il Napoli in Champions, sarebbe andato via in ogni caso”