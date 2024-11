Ngonge svela il suo sogno ai microfoni della radio ufficiale

Cyril Ngonge, attaccante belga del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Crc, radio partener del Napoli. (Si legge su Ilmattino.it) Il giocatore, a differenza di quanto accaduto durante la scorsa sosta, non è stato convocato in Nazionale per questa tornata di gare.

L’esterno, che ha trovato poco spazio in questo frangente di stagione, ha raccontato che aria si respira in gruppo e come vanno questi primi mesi con Antonio Conte in panchina.

«Il mister mi dice di aiutare nella fase difensiva. È importante che anche noi facciamo il sacrificio per la squadra in fase di non possesso e dopo, quando abbiamo la palla, di essere incisivi nell’ultima parte del campo nell’1 contro 1 e fare la differenza.Queste sono le indicazioni più importanti che ci dà il mister».

«A Napoli mi sono trovato subito bene. Arrivare in un club così importante ha significato tanto per la mia carriera. Non sono uno a cui dà fastidio la pressione, anzi, mi dà la carica. Una pressione positiva si ha sempre nel calcio professionale e per me non è mai stato un problema».

Poi il desiderio nascosto: «Sogno di segnare con lo scorpione al Maradona».