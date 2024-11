Il Mattino – Napoli, in tre hanno il compito di convincere Conte per le scelte future! I nomi

Un poker ieri (giovedì, n.d.r.) ai danni della Puteolana, un gol in campionato e quel quasi gol a San Siro che avrebbe fatto sbancare per la seconda volta di fila l’impianto meneghino nel giro di pochi giorni, stavolta contro l’Inter. È il bottino di Giovanni Simeone che – riporta l’edizione odierna de Il Mattino – insieme agli altri “superstiti” – sudamericani e non solo – sta provando a mettersi in mostra agli occhi di Antonio Conte in questa settimana di stop per gli impegni delle varie nazionali in giro per il mondo.

Insieme a lui anche David Neres. Anche il brasiliano ha innescato la doppietta con la Puteolana nell’allenamento congiunto a Castel Volturno e lui, ancora di più del Cholito, sta vestendo i panni dell’alternativa di lusso nel Napoli.

Per l’ex Benfica già due reti e quattro assist in questa stagione con la maglia del Napoli (tra campionato e coppa Italia), quasi tutti realizzati partendo dalle retrovie.

Copia-incolla pure per Cyril Ngonge. L’esterno offensivo belga si era presentato come meglio non poteva appena Conte gli aveva concesso una chance in coppa Italia realizzando la doppietta che aveva fatto da prologo alla manita rifilata al Palermo nella competizione tricolore. Tutti e tre stanno spingendo il piede sull’acceleratore in questa settimana per mettere benzina nelle gambe e cercare di acquisire ancora più minutaggio nelle fila del Napoli alla ripresa del campionato.